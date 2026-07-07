Petrișor Peiu (liderul senatorilor AUR): „Sorin Grindeanu încearcă să dea vina pe AUR pentru un guvern pe care PSD l-a votat și l-a susținut până astăzi”

Publicat 7 iul. 2026, 08:47 Sursă Realitatea.net

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, îl acuză pe Sorin Grindeanu că încearcă să rescrie realitatea politică și să transfere asupra AUR responsabilitatea pentru menținerea guvernului Bolojan, deși chiar voturile PSD au fost cele care au făcut posibilă învestirea Executivului și adoptarea măsurilor de austeritate criticate astăzi chiar de liderii social-democrați.

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