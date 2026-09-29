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Politica· 2 min citire
Continuă audierile miniștrilor propuși în Guvernul Siegfried Mureșan
Siegfried Mureșan / INQUAM PHOTOS
Publicat29 sept. 2026, 08:09
Sursărealitatea.net
Programul complet al audierilor din Parlament
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