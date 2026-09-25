Guvernul Mureșan prinde contur! Premierul desemnat anunță când va prezenta lista miniștrilor

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 25 sept. 2026, 15:42

Premierul desemnat Siegfried Mureșan a anunțat vineri, după întâlnirea cu președintele Nicușor Dan, că lista completă a viitorului Cabinet va fi prezentată până la finalul zilei.

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