Audieri pentru miniștrii din Cabinetul Mureșan. Cât timp are fiecare candidat pentru întrebări

Miniștrii propuși de premierul desemnat Siegfried Mureșan sunt audiați luni și marți în comisiile parlamentare de specialitate, înaintea votului de învestitură programat miercuri.
Luni, de la ora 14:00, au început audierile pentru șase portofolii, fiecare candidat având la dispoziție 60 de minute pentru prezentarea obiectivelor și pentru a răspunde întrebărilor parlamentarilor.
Șase miniștri, audiați luni
Primul candidat audiat a fost Sebastian Burduja, propus pentru Ministerul Energiei. Au urmat Tánczos Barna, pentru Agricultură, Radu Miruță, pentru Apărare, Cătălin Drulă, pentru Transporturi, Alexandru Nazare, pentru Finanțe, și Irineu Darău, pentru Economie, Digitalizare, Antreprenoriat și Turism.
La solicitarea lui Siegfried Mureșan, durata fiecărei audieri a fost stabilită la o oră, față de 30 de minute în procedurile anterioare. Premierul desemnat a explicat că astfel candidații pot prezenta mai detaliat obiectivele pentru ministerele pe care ar urma să le conducă, iar parlamentarii au mai mult timp pentru întrebări.
Primele trei avize, deja acordate
Sebastian Burduja a primit aviz negativ pentru funcția de ministru al Energiei. În comisiile reunite au fost 24 de voturi pentru, 34 împotrivă și cinci abțineri. Avizul comisiilor este consultativ.
Tánczos Barna a primit aviz favorabil pentru Ministerul Agriculturii. Nominalizarea sa a fost susținută de 20 de voturi, în timp ce un parlamentar a votat împotrivă, iar 16 s-au abținut.
Și Radu Miruță, propus pentru Ministerul Apărării Naționale, a primit aviz negativ. În cazul său au fost înregistrate 17 voturi pentru și 21 împotrivă.
Audierile continuă marți
Marți, de la ora 10:00, vor fi audiați ceilalți zece candidați din Cabinetul propus de Siegfried Mureșan. Pe listă se află Mircea Abrudean la Interne, Dragoș Pîslaru la Investiții și Proiecte Europene, Raluca Turcan la Muncă, Oana Gheorghiu la Sănătate, Oana Țoiu la Externe și Andrea Chiș la Justiție.
În a doua parte a zilei sunt programați Bulcsu Koppany Otvos pentru Cultură, Mihai Dimian pentru Educație, Cseke Attila pentru Dezvoltare și Diana Buzoianu pentru Mediu. Fiecare audiere este programată să dureze 60 de minute.
Votul de învestitură, miercuri
După finalizarea audierilor, Parlamentul se va reuni miercuri, de la ora 13:00, pentru votul de învestitură al Guvernului propus de Siegfried Mureșan. Cabinetul are nevoie de cel puțin 233 de voturi pentru a fi învestit.
Guvernul propus este susținut de PNL, USR și UDMR. În cazul audierilor, avizele comisiilor au caracter consultativ, astfel că un aviz negativ nu împiedică automat nominalizarea să ajungă la votul din plen.