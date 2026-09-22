Prosumatorii ar putea folosi surplusul de energie pentru mai multe locuri de consum. ANRE pregătește noi reguli

Reguli noi pentru prosumatori: surplusul de energie ar putea fi folosit pentru alte locuri de consum.
Prosumatorii ar putea beneficia de reguli noi privind utilizarea energiei electrice produse și livrate în rețea. Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a pus în consultare publică un proiect care introduce reguli pentru comercializarea, facturarea, decontarea și alocarea valorică multi-loc a energiei produse de prosumatori.
Noua metodologie vizează situațiile în care un prosumator are mai multe locuri de consum și dorește ca energia produsă în exces să fie valorificată în relație cu acestea.
În prezent, pentru prosumatorii cu instalații de până la 200 kW există mecanismul compensării cantitative. Potrivit informațiilor publicate de ANRE, energia produsă și neconsumată poate fi utilizată pe o perioadă de până la 24 de luni de la data facturării.
Ce se schimbă pentru prosumatori
Proiectul aflat acum în dezbatere publică urmărește să stabilească modul în care surplusul de energie poate fi repartizat între mai multe locuri de consum. Astfel, energia produsă de o instalație fotovoltaică ar putea fi luată în calcul și pentru alte puncte de consum aflate în condițiile prevăzute de noile reguli.
ANRE precizează că documentul reprezintă faza a II-a a proiectului de ordin, după observațiile și propunerile primite în etapa anterioară de consultare. Perioada pentru transmiterea noilor observații se încheie la 1 octombrie 2026.
Până la adoptarea și intrarea în vigoare a noilor prevederi, regulile existente pentru prosumatori rămân aplicabile. ANRE recomandă consumatorilor să consulte reglementările în vigoare și informațiile oficiale referitoare la facturarea energiei produse și livrate în rețea.
Modificările sunt analizate în contextul creșterii numărului de prosumatori și al necesității de a adapta regulile de facturare și decontare la situațiile în care aceeași persoană deține mai multe locuri de consum.