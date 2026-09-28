Economie· 1 min citire

Primăria Botoșani pregătește un parc fotovoltaic cu 7.840 de panouri

FOTO: Profimedia

FOTO: Profimedia

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Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 28 sept. 2026, 09:33

Investiția de peste 33,4 milioane de lei ar urma să producă energie pentru instituțiile publice aflate în administrarea municipalității.

Municipiul Botoșani pregătește documentația pentru construirea unui parc fotovoltaic pe un teren de aproximativ trei hectare de pe Șoseaua Iașului, aflat anterior în administrarea Armatei.

Proiectul prevede instalarea a 7.840 de panouri fotovoltaice și a unui sistem de stocare cu o capacitate de aproximativ 11 MWh.

Proiectul este încă în etapa de pregătire

Puterea instalată ar urma să ajungă la aproximativ 4,9 MWp, iar producția anuală estimată este de 5,84 milioane kWh. Energia ar urma să fie utilizată pentru consumul instituțiilor publice municipale, cu scopul reducerii facturilor plătite din bugetul local. Valoarea totală estimată depășește 33,4 milioane de lei.

Administrația intenționează să solicite finanțare prin Fondul pentru Modernizare, însă proiectul se află la nivelul aprobării documentației, iar cererea de finanțare nu este încă aprobată.

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