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Economie· 1 min citire
Primăria Botoșani pregătește un parc fotovoltaic cu 7.840 de panouri
FOTO: Profimedia
Investiția de peste 33,4 milioane de lei ar urma să producă energie pentru instituțiile publice aflate în administrarea municipalității.
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