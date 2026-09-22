Formula 1 pregătește curse mai scurte din 2027. Distanța standard a unui Grand Prix va fi redusă cu 15 kilometri

Limita de două ore de competiție efectivă va fi păstrată la Formula 1.
Formula 1 va trece printr-o nouă modificare importantă începând cu sezonul 2027.
Comisia de Formula 1 a aprobat reducerea distanței standard a curselor de la 305 kilometri la 290 de kilometri, ceea ce înseamnă, în funcție de circuit, cu aproximativ două sau trei tururi mai puțin.
Decizia are legătură cu modificările pregătite pentru unitățile de propulsie din 2027, inclusiv cu schimbarea parametrilor privind debitul de combustibil. FIA precizează că reducerea distanței curselor este parte a adaptării regulamentului la noile caracteristici tehnice ale monoposturilor.
Schimbări și în cazul curselor întrerupte
Regulamentul va fi modificat și în ceea ce privește durata curselor afectate de ploaie sau de alte incidente. Limita actuală de trei ore pentru intervalul dintre start și final, inclusiv perioadele de întrerupere, va fi eliminată.
Va fi introdus însă un timp-limită strict pentru încheierea activității pe pistă în cazul curselor perturbate. Limita de două ore de competiție efectivă va fi păstrată.
Potrivit FIA, modificarea urmărește să ofere spectatorilor șanse mai mari de a vedea desfășurarea completă a unei curse chiar și atunci când aceasta este afectată de condiții meteo sau alte întreruperi.
Mai multă flexibilitate pentru antrenamentele libere
Comisia de Formula 1 a convenit și asupra unei flexibilități mai mari pentru sesiunile de antrenamente libere. Acestea vor putea fi prelungite în situația în care sunt întrerupte.
O altă schimbare vizează omologarea cutiilor de viteze. Această cerință va fi eliminată pentru sezonul 2027, măsura fiind adoptată după consultări cu producătorii și cu Comitetul Consultativ Sportiv. FIA susține că astfel furnizorii vor avea mai multă libertate în dezvoltarea componentelor.
Noile prevederi pentru sezonul 2027 nu sunt încă definitive. Modificările aprobate de Comisia de Formula 1 trebuie să primească și aprobarea Consiliului Mondial al Sporturilor cu Motor al FIA înainte de a intra oficial în regulament.