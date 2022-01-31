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Economie· 2 min citire
Veste bună pentru pensionari! Marius Budăi: „Renegocierea PNRR pe pensii nu e un MOFT. Nu ne încadrăm în 9,4%. Nicolae Ciucă, de acord”
Veste bună pentru pensionari! Marius Budăi: „Renegocierea PNRR pe pensii nu e un MOFT. Nu ne încadrăm în 9,4%. Nicolae Ciucă, de acord”
BUDAI: Renegocierea PNRR pentru pensii „NU este un moft”
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