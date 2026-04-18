Cât petrol a pierdut lumea în cele 50 de zile de război din Golful Persic

Efectele crizei energetice provocate de războiul dintre Iran, de o parte, și SUA și Israel, de cealaltă parte, se vor resimți luni și chiar ani, în condițiile în care lumea a pierdut petrol în valoare de 50 de miliarde de dolari în cele aproape 50 de zile ale războiului, se arată într-o analiză a Reuters.

De la începutul crizei care a început la sfârșitul lunii februarie, peste 500.000.000 de barili de petrol și condensat nu au mai ajuns pe piața globală, fiind cea mai amplă perturbare în domeniul energiei din istoria modernă, potrivit datelor Kpler, preluate de Reuters .

Cele 500 de milioane de barili pierdute sunt echivalente cu:

cererea globală din aviație pentru 10 săptămâni; fără circulația vreunui vehicul în lume timp de 11 zile sau fără petrol pentru economia mondială pentru cinci zile, a declarat Iain Mowat, analist principal la Wood Mackenzie;

cererea de petrol a Statelor Unite pentru aproape o lună sau mai mult de o lună pentru întreaga Europă, potrivit estimărilor Reuters;

consumul de carburanți pentru șase ani al armatei SUA, pe baza utilizării a 80.000.000 de barili în anul fiscal 2021;

combustibil necesar navelor maritime din întreaga lume pentru patru luni

Restaurea completă ar putea dura ani de zile

Chiar dacă ministrul iranian de externe, Araqchi, a declarat că Strâmtoarea Hormuz este deschisă, se așteaptă ca redresarea producției și a fluxurilor să fie lentă.

Stocurile globale de țiței onshore au scăzut cu aproximativ 45 de milioane de barili până în prezent în aprilie, potrivit Kpler. De la sfârșitul lunii martie, întreruperile de producție au ajuns la aproximativ 12 milioane de barili pe zi.

Zăcămintele de țiței mai grele din Kuweit și Irak ar putea avea nevoie de patru până la cinci luni pentru a reveni la niveluri normale de operare, prelungind extragerile de stocuri pe tot parcursul verii, a declarat Rauball. Daunele aduse capacității de rafinare și complexului LNG Ras Laffan din Qatar înseamnă că restaurarea completă a infrastructurii energetice regionale ar putea dura ani de zile.

Pierderi de petrol în valoare de 50 de miliarde de dolari

Țările arabe din Golf au pierdut o producție zilnică de 8.000.000 de barili de țiței, în luna martie, echivalentul producției combinate a Exxon Mobil și Chevron, două dintre cele mai mari companii petroliere din lume.

Exporturile de kerosen din Arabia Saudită, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Kuweit, Bahrein și Oman au scăzut de la 19.600.000 de barili în februarie la numai 4.100.000 de barili în martie și aprilie împreună, potrivit Kpler. Pierderile sunt echivalentul a circa 20.000 de zboruri între New York și Londra, a calculat Reuters.

Cum prețul barilului a oscilat în jurul a 100 de dolari de la începerea conflictului, volumul de petrol care nu a mai ajuns pe piețe reprezintă venituri pierdute de 50 de miliarde de dolari, a spus Johannes Rauball, analist la Kpler. Suma este echivalentul a 1% din PIB-ul Germaniei sau întregului PIB al unor țări mai mici, precum Letonia sau Estonia.