Curtea de Apel Pitești denunță „consecințele catastrofale” ale proiectului noii legi a salarizării

Sursă: realitatea.net

Judecătorii încep să se revolte față de noua lege a salarizării pregătită de Guvernul demis condus de Ilie Bolojan. Curtea de Apel Pitești avertizează că proiectul ministrului Muncii, Dragoș Pîslaru, ar putea avea „consecințe catastrofale” în sistemul judiciar, dacă va intra în vigoare în forma actuală.

Curtea de Apel Pitești avertizează că, în forma actuală, legea ar duce la încadrări diferite în funcție de data promovării sau recrutării și chiar la situații în care, după avansare, salariile ar scădea.

Magistrații atrag atenția și că proiectul va duce la reducerea pensiilor , creând patru categorii de pensionari în justiție. În plus, nivelul coeficienților de ierarhizare ar încălca principiul egalității între puterile statului .

La fel ca Înalta Curte, Curtea de Apel Pitești denunță și o posibilă campanie de denigrare a magistraților , menită – spun ei – să acopere degradarea nivelului de trai sub Guvernul Bolojan.