Actualitate· 2 min citire

ANSVSA infirmă existența unui focar de antrax în Botoșani: "Nu a fost confirmat niciun caz la oameni sau animale"

Analize laborator

Analize laborator

Realitatea de Botosani
Scris deRealitatea de Botosani
Publicat13 iul. 2026, 14:57
SursăRealitatea.Net

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) respinge informațiile apărute în spațiul public privind existența unui focar de antrax în județul Botoșani. Instituția precizează că verificările clinice și de laborator nu au confirmat niciun caz de antrax la bovine și nici vreo îmbolnăvire la om.

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a transmis că informațiile referitoare la existența unui focar de antrax la bovine și a unui caz de antrax cutanat la om în județul Botoșani sunt false.

„Nu există antrax în Botoșani. În urma verificărilor clinice și de laborator, nu s-a confirmat niciun caz de antrax la bovine și nicio infecție cutanată la om datorată antraxului pe teritoriul județului Botoșani”, se arată în comunicatul instituției.

Animalele din exploatație au fost vaccinate împotriva antraxului

Potrivit ANSVSA, bovinele din exploatația vizată au fost vaccinate împotriva antraxului în luna martie a acestui an, în cadrul programului național de imunizare.

Instituția subliniază că serviciile veterinare oficiale, în colaborare cu autoritățile de sănătate publică, monitorizează permanent starea de sănătate a efectivelor de animale și că, până în prezent, nu a fost înregistrată nicio suspiciune de antrax în județ.

Autoritatea respinge și afirmațiile potrivit cărora vaccinarea împotriva antraxului ar fi lăsată exclusiv în responsabilitatea fermierilor.

„Afirmația că vaccinarea este 'lăsată pe umerii fermierilor' este complet falsă. Imunizarea împotriva antraxului este inclusă în Programul Strategic al ANSVSA, fiind coordonată, reglementată și sprijinită logistic de către autorități pentru a proteja sectorul zootehnic”, precizează instituția.

Apel la informare din surse oficiale

În context, ANSVSA solicită ca informațiile privind posibile focare de boli să fie verificate din surse oficiale înainte de publicare, pentru a evita răspândirea panicii în rândul populației și afectarea nejustificată a producătorilor locali.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

ANSVSAAntraxBotosanibarbat infectat

Urmărește știrile Realitatea de Botosani și pe Google News

Mai multe știri din Actualitate

Mai Multe