Advertising
Actualitate· 1 min citire
Lumea cinematografiei este în doliu. Sam Neill, actorul din „Jurassic Park”, s-a stins la 78 de ani
Sam Neill
Actorul neozeelandez Sam Neill, devenit celebru la nivel mondial pentru rolul doctorului Alan Grant din filmul „Jurassic Park”, a murit la vârsta de 78 de ani. Anunțul a fost făcut de familia sa, care a precizat că decesul a survenit în mod neașteptat, iar actorul și-a petrecut ultimele clipe alături de cei dragi.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 15:47Sorin Grindeanu: alegerile anticipate sunt „pe masă”. Ce s-a discutat după întâlnirea de la Cotroceni
- 15:32Crimă șocantă în Mureș, similară cu cazul Gânj! Locuință incendiată pentru a ascunde urmele
- 15:15Haos după „Beach, Please!”: trenuri pline, întârzieri și mii de tineri blocați în drumul spre casă
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea de Botosani și pe Google News