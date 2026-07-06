Oportunitate rară! NASA recrutează oameni pentru o misiune specială și îi plătește să stea izolați un an

NASA a lansat oficial procesul de recrutare pentru o nouă misiune de simulare a explorării spațiului îndepărtat. Programul, denumit Moon and Mars Exploration Analog, va începe în august 2027, iar participanții selectați vor petrece un an în condiții de izolare care reproduc cât mai fidel o misiune spre Lună sau Marte.
Voluntarii vor fi remunerați pentru participarea la experiment și vor locui în habitate speciale amenajate la Centrul Spațial Johnson din Houston.
Un an de izolare pentru viitoarele misiuni spațiale
Pe parcursul celor 12 luni, participanții vor trăi și vor lucra în medii controlate, concepute pentru a simula provocările unei misiuni interplanetare. Cercetătorii NASA vor analiza constant starea de sănătate, capacitatea de adaptare și performanțele echipajului în condiții de resurse limitate și de stres specific explorării spațiale.
Datele colectate vor fi folosite pentru testarea echipamentelor, tehnologiilor și procedurilor care ar putea fi utilizate în viitoarele misiuni cu echipaj uman.
Cum se va desfășura experimentul
Noua simulare reunește două dintre programele anterioare ale NASA – HERA (Human Exploration Research Analog) și CHAPEA (Crew Health and Performance Exploration Analog) – într-o singură misiune complexă.
Experimentul se va desfășura în două habitate izolate. Primul va reproduce condițiile din interiorul unei nave spațiale aflate într-o călătorie de lungă durată, iar cel de-al doilea va simula o bază amplasată pe suprafața unei alte planete, unde voluntarii vor locui și își vor desfășura activitatea.
La ce vor fi folosite rezultatele
NASA susține că informațiile obținute în urma acestui experiment vor contribui la pregătirea astronauților pentru viitoarele misiuni de lungă durată și la creșterea nivelului de siguranță în explorarea spațiului.
Rezultatele vor sprijini dezvoltarea proiectelor care vizează o prezență umană de durată pe Lună, inclusiv în cadrul programului Artemis și al viitoarelor baze lunare, dar și cercetările dedicate eventualelor misiuni cu echipaj spre Marte.