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Actualitate· 2 min citire
Bilanțul cutremurelor din Venezuela crește dramatic: 4.490 de morți și aproape 18.000 de oameni rămași fără adăpost
Cutremur Venezuela
Publicat12 iul. 2026, 23:44
SursăRealitatea.net
Numărul persoanelor care și-au pierdut viața în urma celor două cutremure produse în Venezuela pe 24 iunie a ajuns la 4.490.
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