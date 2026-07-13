Grindeanu: Le-am spus celor de la PNL și USR că PSD este în opoziție

Scris de Daniel Onescu Publicat: 13 iul. 2026, 13:54

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că le-a transmis celor de la PNL și USR, în cadrul consultărilor de la Cotroceni, ''un fapt simplu'' - că PSD este în opoziție.

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