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Eroul Angliei, Harry Kane, a celebrat calificarea alături de familie. Imaginile au devenit virale
Harry Kane
Harry Kane a fost omul decisiv pentru Anglia în victoria cu 2-1 împotriva RD Congo, reușind ambele goluri care au trimis reprezentativa britanică în faza următoare a Campionatului Mondial.
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