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Un bărbat a murit înecat în apropierea locuinței. Cum s-a întâmplat tragedia

Un bărbat a murit înecat în apropierea locuinței. Cum s-a întâmplat tragedia

Un bărbat a murit înecat în apropierea locuinței. Cum s-a întâmplat tragedia

Scris de Sergiu Badarau Publicat: 20 mar. 2023, 17:11

Nenorocirea s-a produs în localitatea Havârna, în râul Bașeu.

O tragedie a avut loc într-o comună din județul Botoșani. Un bărbat a murit înecat într-un râu în apropierea casei sale.

Tragedia a avut loc vineri, după ce ar fi alunecat și a căzut în apă. Nenorocirea s-a produs în localitatea Havârna, în râul Bașeu.

Bărbatul, în vârstă de 62 de ani, s-ar fi înecat în dreptul punții de pe râul Bașeu, spun localnicii. Trupul neînsuflețit a fost ridicat de medicii legiști pentru efectuarea necropsiei, scrie presa locală.

Potrivit poliţiştilor botoşăneni, în cauză a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă. Aceștia au solicitat efectuarea unei autopsii pentru a se stabili cu exactitate cauza decesului.

Sursa: Realitatea de Botosani

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