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Un bărbat a murit înecat în apropierea locuinței. Cum s-a întâmplat tragedia
Un bărbat a murit înecat în apropierea locuinței. Cum s-a întâmplat tragedia
Nenorocirea s-a produs în localitatea Havârna, în râul Bașeu.
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