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Trump îl Trimite pe „Generalul de Fier” să preia controlul în Gaza

Trump îl Trimite pe „Generalul de Fier” să preia controlul în Gaza

Trump îl Trimite pe „Generalul de Fier” să preia controlul în Gaza

Realitatea de Botosani
Scris de Realitatea de Botosani Publicat: 11 dec. 2025, 15:07

Trump îl Trimite pe „Generalul de Fier” să preia controlul în Gaza

Administrația Trump pregătește o schimbare majoră în gestionarea situației din Gaza: potrivit informațiilor publicate de Axios, Washingtonul vrea să trimită un general american cu două stele la conducerea Forței Internaționale de Stabilizare.

Prin această decizie, SUA și-ar întări influența atât în zona de securitate, cât și în procesul de reconstrucție a Fâșiei Gaza, notează și agenția EFE. Forța internațională a fost aprobată printr-o rezoluție a Consiliului de Securitate al ONU adoptată la 17 noiembrie, care prevede formarea unui Consiliu pentru Pace și a unei structuri militare temporare menite să stabilizeze teritoriul.

Sursele citate de Axios susțin că Statele Unite ar urma să preia comanda operațiunii. Ambasadorul american la ONU, Mike Waltz, aflat într-o vizită în Israel în această săptămână, le-ar fi transmis premierului Benjamin Netanyahu și oficialilor israelieni că administrația Trump intenționează să coordoneze ISF și să numească un general american la vârf.

Atât Casa Albă, cât și Pentagonul au refuzat pentru moment să ofere declarații oficiale, relatează Reuters. Donald Trump a spus însă că, la începutul anului viitor, va fi făcut public anunțul privind statele care vor lua parte la Consiliul pentru Pace.

Documentul adoptat la ONU, redactat de Statele Unite, definește Consiliul pentru Pace drept o administrație de tranziție responsabilă cu planificarea, finanțarea și supervizarea refacerii Gazei, în linie cu planul în 20 de puncte propus de Trump pentru încetarea conflictului cu Hamas.

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