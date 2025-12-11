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Trump îl Trimite pe „Generalul de Fier” să preia controlul în Gaza
Trump îl Trimite pe „Generalul de Fier” să preia controlul în Gaza
Trump îl Trimite pe „Generalul de Fier” să preia controlul în Gaza
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