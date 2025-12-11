Rutte sună alarma: Rusia ar putea lovi NATO! „Pericolul e chiar la ușa noastră”

Rutte sună alarma: Rusia ar putea lovi NATO!

Șeful NATO, Mark Rutte, le-a transmis aliaților un mesaj extrem de apăsat, avertizând că Rusia reprezintă o amenințare directă și că Europa trebuie să-și accelereze urgent pregătirile de apărare.

Într-un discurs ținut la Berlin, Rutte a spus că riscul unui conflict major este real și ar putea ajunge la nivelul tragediilor trăite de generațiile care au trecut prin marile războaie.

El a subliniat că mulți membri ai Alianței nu par să conștientizeze gravitatea momentului și că există o atitudine periculoasă de relaxare față de ambițiile Moscovei. În opinia sa, statele NATO trebuie să mărească rapid investițiile în industria de apărare și în capacitățile militare.

„Rusia ne poate viza direct. Urgența este reală, dar prea mulți nu o văd”, a spus Rutte, avertizând că timpul nu este de partea NATO. Acesta a insistat că Alianța trebuie să acționeze acum pentru a evita un conflict pe scară largă.

Rutte a descris războiul din Ucraina drept o dovadă că Moscova este dispusă să recurgă din nou la forță în Europa și a afirmat că NATO trebuie să fie pregătită pentru orice scenariu. Potrivit lui, Rusia ar putea fi capabilă să folosească forța militară împotriva Alianței în următorii cinci ani, conform evaluărilor citate și de Reuters.