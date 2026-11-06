Noi alerte cu bombă pe Aeroportul Otopeni. Ce mesaj au primit autoritățile

Publicat 6 nov. 2026, 09:20 Sursă realitatea.net

Cinci alerte cu bombă au fost înregistrate pe Aeroportul Otopeni într-o singură zi. Ce mesaj au primit autoritățile și ce au descoperit echipele SRI.

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