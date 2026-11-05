Guvernul pregătește un nou pachet de măsuri pentru energie. Premierul Luca Niculescu cere ministrului Energiei un raport despre folosirea mai bună a resurselor României

Premierul Luca Niculescu a anunțat joi, la începutul ședinței de Guvern, că Executivul pregătește un nou pachet de măsuri pentru sectorul energetic. Niculescu i-a cerut ministrului Energiei un raport despre cum pot fi folosite mai bine resursele și capacitățile energetice ale României. Raportul va fi analizat împreună cu celelalte ministere implicate, iar pe baza lui vor fi stabilite măsurile care ar putea sprijini economia și investițiile.
Luca Niculescu cere noi măsuri pentru sectorul energetic
Premierul a explicat că energia reprezintă un domeniu important atât pentru investitori, cât și pentru companiile românești și populație. Potrivit acestuia, modul în care România își folosește resursele energetice influențează competitivitatea economiei și capacitatea țării de a atrage noi investiții. Din acest motiv, ministrul Energiei trebuie să pregătească un raport care să stea la baza unui pachet de măsuri. Niculescu nu a precizat, deocamdată, ce schimbări ar putea fi incluse sau când vor fi prezentate acestea.
Energia, după cum ştiţi, este una dintre temele principale de interes pentru investitori, este importantă pentru nivelul nostru de competitivitate şi atractivitate economică, este foarte, foarte importantă pentru români. Ca urmare, i-am cerut domnului ministru al energiei să pregătească un raport pe baza căruia împreună cu reprezentanţii celorlalte ministere implicate să venim cu un pachet de măsuri prin care să punem mai bine în valoare mixul nostru energetic.
a declarat Luca Niculescu, premierul României.
Energia se numără printre prioritățile anunțate de Luca Niculescu încă de la preluarea mandatului. În discursul susținut în Parlament, înaintea votului de învestitură, acesta a vorbit despre necesitatea reducerii costurilor electricității pentru industrie și despre un Pact Energetic Național pe zece ani. Noul raport solicitat ministrului Energiei ar urma să ofere Guvernului o bază pentru stabilirea unor măsuri concrete în acest sector.
Guvernul pregătește și o decizie privind Banca de Investiții și Dezvoltare
Pe lângă măsurile pentru sectorul energetic, premierul a anunțat că pe agenda ședinței de joi se află și un proiect privind funcționarea Băncii de Investiții și Dezvoltare. Instituția are un rol important în finanțarea companiilor mici și mijlocii, a afacerilor aflate la început de drum și a fermierilor. Luca Niculescu a subliniat că această bancă reprezintă unul dintre instrumentele prin care Guvernul urmărește să sprijine activitatea economică și să încurajeze dezvoltarea afacerilor din România.
Pentru a facilita stimularea economiei avem astăzi pe agenda şedinţei de guvern luarea unei decizii privind funcţionarea Băncii de Investiţii şi Dezvoltare. Reamintesc aici rolul esenţial al băncii în finanţarea IMM-urilor, start-up-urilor, microîntreprinderilor şi fermierilor.
a mai declarat Luca Niculescu
Cele două subiecte se află pe agenda Executivului în contextul în care Guvernul încearcă să stimuleze economia și să îmbunătățească mediul de investiții. În cazul energiei, următorul pas îl reprezintă pregătirea raportului solicitat ministrului de resort, în timp ce pentru Banca de Investiții și Dezvoltare este așteptată o decizie privind funcționarea instituției.