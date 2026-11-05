Femeie atacată de în Botoșani, proprietarul amendat cu 6.000 de lei

Poliția a intervenit la Săveni după ce o femeie a fost atacată de câini, iar proprietarul animalelor a fost sancționat cu o amendă de 6.000 de lei și trimis în judecată.
Un incident violent a avut loc recent în orașul Săveni, unde o femeie a fost atacată de mai mulți câini. Poliția a fost alertată prin apel la numărul unic de urgență 112 și a intervenit la fața locului pentru a îndepărta animalele și a preveni alte incidente.
Sancțiuni aplicate proprietarului
Verificările inițiale efectuate de forțele de ordine au stabilit că animalele au scăpat din custodia lor. În urma incidentului, proprietarul câinilor a fost sancționat contravențional cu o amendă în valoare de 6.000 de lei.
Persoana în cauză a primit și un dosar penal pentru faptele săvârșite.