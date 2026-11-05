Femeie atacată de în Botoșani, proprietarul amendat cu 6.000 de lei

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 5 nov. 2026, 15:18

Poliția a intervenit la Săveni după ce o femeie a fost atacată de câini, iar proprietarul animalelor a fost sancționat cu o amendă de 6.000 de lei și trimis în judecată.

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