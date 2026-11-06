Alertă RO-Alert în județul Tulcea, după atacurile Rusiei asupra porturilor ucrainene de la Dunăre

Alertă RO-Alert în nordul și estul județului Tulcea, după atacurile Rusiei asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Ce precizări a făcut MApN despre spațiul aerian al României.
Locuitorii din nordul și estul județului Tulcea au primit un mesaj RO-Alert în noaptea de joi spre vineri, 5 spre 6 noiembrie 2026, pe fondul unor noi atacuri lansate de Rusia asupra porturilor ucrainene de la Dunăre, aflate în apropierea graniței cu România.
Ministerul Apărării Naționale (MApN) a confirmat că autoritățile au activat procedurile de avertizare a populației, în contextul evoluției situației de securitate din zona Dunării. Potrivit instituției, pe durata incidentului nu au fost semnalate pătrunderi în spațiul aerian al României.
RO-Alert transmis în timpul nopții, în nordul și estul județului Tulcea
Mesajul de avertizare a fost transmis la ora 00:19, după ce Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la atacurile desfășurate de forțele ruse asupra infrastructurii portuare ucrainene de la Dunăre.
În urma notificării, autoritățile au dispus alertarea populației din zonele vizate ale județului Tulcea, prin sistemul RO-Alert.
MApN a precizat că atacurile au continuat în noaptea de 5 spre 6 noiembrie, iar măsurile de avertizare au fost luate preventiv, având în vedere apropierea obiectivelor vizate de teritoriul României.
A pătruns vreo dronă în spațiul aerian al României? Precizările Ministerului Apărării
Reprezentanții Ministerului Apărării Naționale au transmis că, pe parcursul incidentului, nu au fost raportate încălcări ale spațiului aerian național.
Alerta aeriană instituită pentru nordul și estul județului Tulcea a fost ridicată la ora 00:41, la 22 de minute după transmiterea mesajului RO-Alert.
Situația a fost monitorizată de autoritățile române, în contextul atacurilor repetate asupra porturilor ucrainene de la Dunăre și al riscurilor asociate desfășurării operațiunilor militare în apropierea frontierei României.
Atacurile asupra infrastructurii portuare ucrainene din zona Dunării continuă să determine măsuri de supraveghere și avertizare în localitățile românești aflate în apropierea graniței.