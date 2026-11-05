Franța, în pragul unor noi proteste de amploare! 70.000 de polițiști mobilizați
Proteste în Franța / Profimedia
Franța se pregătește pentru noi proteste și greve naționale. 70.000 de polițiști sunt mobilizați, iar Macron încearcă să prevină violențele.
Franța se pregătește pentru o nouă zi de manifestații și greve de amploare, după ce sindicatele au chemat populația să iasă în stradă joi, 5 noiembrie. Sute de mii de oameni sunt așteptați în mai multe orașe, nemulțumiți de costul ridicat al vieții, situația serviciilor publice și problemele din sistemul de educație. Autoritățile au mobilizat aproximativ 70.000 de polițiști și jandarmi, în timp ce Emmanuel Macron încearcă să evite repetarea confruntărilor violente din luna octombrie.
Tensiunile sociale cresc din nou în Franța, unde sindicatele pregătesc o nouă mobilizare națională. Manifestațiile de joi sunt considerate un test important pentru președintele Emmanuel Macron și pentru Guvernul de la Paris, în contextul nemulțumirilor care au generat proteste repetate în ultimele săptămâni.
La acțiunile de protest sunt așteptați să participe angajați din mai multe sectoare, inclusiv personal medical, profesori, controlori de trafic aerian și lucrători din transportul feroviar. Lor li s-ar putea alătura elevi și studenți, care reclamă condițiile dificile din instituțiile de învățământ și lipsa perspectivelor pentru generațiile tinere.
Mișcarea este susținută de mai multe organizații sindicale, printre care și Confederația Generală a Muncii (CGT).
70.000 de polițiști și jandarmi, mobilizați pentru protestele din Franța
Autoritățile franceze au pregătit un dispozitiv amplu de securitate pentru a preveni incidentele violente. Aproximativ 70.000 de polițiști și jandarmi urmează să fie mobilizați la nivel național, în condițiile în care serviciile de informații estimează că între 500.000 și 700.000 de persoane ar putea participa la manifestațiile organizate în afara Parisului.
Măsurile de securitate vin după incidentele grave din 17 octombrie, când mai multe orașe franceze au fost afectate de confruntări între protestatari și forțele de ordine. Magazine și clădiri publice au fost vandalizate, iar unele spații comerciale au fost jefuite.
Autoritățile încearcă să evite repetarea acelor scene, care au generat critici la adresa modului în care Guvernul a gestionat criza socială.
Purtătoarea de cuvânt a Executivului francez, Maud Bregeon, a transmis că autoritățile sunt în alertă și că nu vor să se confrunte din nou cu evenimentele violente din octombrie.
Grevă în școli și transporturi. Ce sectoare vor fi afectate
Manifestațiile ar putea provoca perturbări importante în mai multe domenii de activitate. Sindicatele au anunțat participarea angajaților din transportul feroviar și din sectorul energetic, existând riscul unor probleme și în transportul public.
Nici sistemul de educație nu va fi ocolit de proteste. Ministerul Educației estimează că aproximativ 17,5% dintre profesorii din școlile primare de stat vor participa la grevă.
Elevii și studenții se numără, de asemenea, printre cei care intenționează să iasă în stradă. Aceștia reclamă degradarea condițiilor din școli, lipsa resurselor și incertitudinea privind oportunitățile pe care le vor avea după absolvire.
O studentă de 19 ani din Paris a explicat că o parte dintre tineri ezită să participe la manifestații din cauza temerilor legate de intervențiile forțelor de ordine.
Guvernul francez susține că acțiunile poliției sunt necesare pentru menținerea ordinii publice, precizând totodată că eventualele abuzuri vor fi investigate.
Emmanuel Macron convoacă o reuniune de securitate înaintea manifestațiilor
Președintele Emmanuel Macron a convocat miercuri o reuniune dedicată apărării și securității, în contextul noilor proteste anunțate în Franța.
Șeful statului urmărește să limiteze riscul unor noi confruntări și să împiedice escaladarea tensiunilor sociale, într-o perioadă complicată pentru scena politică franceză.
Mișcarea de protest a pornit în principal de la nemulțumirile elevilor privind condițiile din școli și perspectivele profesionale ale tinerilor, dar s-a extins ulterior, incluzând revendicări legate de nivelul de trai, salarii și funcționarea serviciilor publice.
Un oficial apropiat președintelui a descris obiectivul administrației de la Paris drept o revenire la normalitate și asigurarea unui climat cât mai calm înaintea alegerilor prezidențiale.
În același timp, tensiunile politice continuă să crească, iar partidele de opoziție încearcă să valorifice nemulțumirea populației față de situația economică și măsurile Guvernului.
Franța, în fața unei noi crize sociale înaintea alegerilor prezidențiale
Noile manifestații reprezintă o provocare importantă pentru Emmanuel Macron, cu aproximativ cinci luni înaintea alegerilor prezidențiale.
Deși protestele de la finalul săptămânii precedente s-au desfășurat în mare parte pașnic, autoritățile rămân îngrijorate de posibilitatea unor noi incidente violente.
În plus, participarea sindicatelor din sectorul energetic ar putea amplifica efectele grevei și ar putea afecta inclusiv alimentarea cu energie electrică și activitatea infrastructurii energetice.
Pentru Guvernul francez, principala provocare este găsirea unui echilibru între dreptul cetățenilor de a protesta și necesitatea menținerii ordinii publice. Evoluția manifestațiilor din 5 noiembrie ar putea influența atât climatul social, cât și poziția politică a administrației Macron în perioada premergătoare scrutinului prezidențial.
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