Advertising
Social· 1 min citire
Facturile la energie ar putea crește cu până 20% în iarnă
Publicat20 aug. 2026, 20:13
Actualizat20 aug. 2026, 20:15
SursăRealitatea PLUS
Facturile la energie ar putea crește cu 3% până la 15%, iar în cele mai pesimiste scenarii de iarnă chiar cu până la 20%, pe fondul problemelor din sistemul energetic și al renegocierii contractelor. România ajunge să importe energie la prețuri foarte mari, exact într-un moment în care sistemul intern este sub presiune, cu importuri care au depășit recent 500 de euro/MWh în orele de vârf.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 19:34CNE: Bursele sociale contribuie la prevenirea abandonului școlar
- 19:32Niciun acord privind legea salarizării
- 18:48O colecție de 45 de lucrări ale sculptorului Constantin Antonovici ajunge în patrimoniul statului
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Botosani și pe Google News