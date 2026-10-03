Șoferii, opriți temporar în trafic în cadrul unei acțiuni la nivel național

Șoferii care circulă pe autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale pot fi opriți temporar în trafic în cadrul unei anchete naționale desfășurate de CNAIR. Acțiunea are ca scop colectarea de date despre deplasările șoferilor și mărfurilor pe drumurile din România.
Vehiculele selectate sunt oprite de polițiști și direcționate către o zonă de rezervă, o parcare sau un acostament, unde recenzorii adresează câteva întrebări despre originea și destinația călătoriei, precum și despre scopul deplasării.
Pentru autovehiculele de marfă pot fi solicitate informații despre tipul mărfii transportate, iar pentru vehiculele de transport persoane poate fi întrebat și numărul pasagerilor.
Anchetele se desfășoară în intervalele 08:00–12:00 și 14:00–18:00. Prima etapă a avut loc pe 30 septembrie, iar următoarea este programată pentru 7 octombrie.
CNAIR precizează că opririle nu reprezintă controale rutiere și nu urmăresc verificarea documentelor sau sancționarea șoferilor. Datele colectate sunt anonime și sunt utilizate pentru analiza traficului și planificarea viitoarelor investiții în infrastructura rutieră.
Șoferii sunt rugați să coopereze cu echipele de recenzare, astfel încât timpul de staționare să fie cât mai scurt și traficul să fie afectat cât mai puțin.