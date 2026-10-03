Șoferii, opriți temporar în trafic în cadrul unei acțiuni la nivel național

Șoferii care circulă pe autostrăzi, drumuri expres și drumuri naționale pot fi opriți temporar în trafic în cadrul unei anchete naționale desfășurate de CNAIR. Acțiunea are ca scop colectarea de date despre deplasările șoferilor și mărfurilor pe drumurile din România.

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