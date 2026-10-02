Scandal în Consiliul Județean Botoșani pe banii pentru cursurile angajaților
Valeriu Iftimie și Dorin Birta / FOTO: Monitorul de Botoșani
Dispută la Consiliul Județean Botoșani pe 270.000 de lei pentru cursurile angajaților. Iftime propune programul Kaizen, iar PSD și AUR contestă proiectul.
O propunere privind pregătirea și perfecționarea angajaților Consiliului Județean Botoșani a provocat o dispută aprinsă în ședința CJ. Președintele Consiliului Județean, Valeriu Iftime, a propus alocarea unor fonduri pentru cursuri de pregătire profesională, inclusiv pentru implementarea principiilor Kaizen, însă amendamentul său a fost contestat de reprezentanții PSD și AUR.
Discuțiile au degenerat într-un schimb de replici între Valeriu Iftime și vicepreședintele CJ Botoșani, Dorin Birta, iar dezbaterea privind formarea profesională a angajaților s-a transformat într-o dispută politică, scrie Monitorul de Botoșani.
Valeriu Iftime vrea cursuri pentru angajații CJ Botoșani
Președintele CJ Botoșani a propus un proiect multianual pentru perfecționarea angajaților instituției, susținând că investiția în resursa umană poate contribui la eficientizarea administrației.
Printre cursurile propuse se află și cele bazate pe metodologia Kaizen, un sistem japonez de management axat pe îmbunătățirea continuă a proceselor și a activității profesionale.
Iftime a susținut în ședința Consiliului Județean că fondurile provin din bugetul național și că banii disponibili pentru acest tip de pregătire ar trebui utilizați pentru dezvoltarea angajaților.
Pentru programul propus a fost indicată suma de 270.000 de lei, cu posibilitatea ca o parte dintre bani să fie cheltuită în acest an, iar restul în anul următor.
Dorin Birta: „Nu ne permitem acești bani”
Vicepreședintele CJ Botoșani, Dorin Birta, a spus că este de acord, în principiu, cu pregătirea angajaților, însă a contestat oportunitatea cheltuielilor în acest moment.
Birta a argumentat că administrația județeană trebuie să țină cont de prioritățile financiare și că metodele utilizate în mediul privat nu pot fi preluate automat în administrația publică.
Discuția a evoluat rapid de la oportunitatea cursurilor la modul în care sunt luate deciziile în Consiliul Județean și la relațiile politice dintre grupurile de consilieri.
Iftime s-a oferit să plătească personal cursurile
În timpul dezbaterilor, Valeriu Iftime a avansat inclusiv posibilitatea unei sponsorizări private, în cazul în care problema finanțării ar împiedica organizarea cursurilor.
Președintele CJ a spus că este dispus să contribuie personal pentru ca programul de pregătire să poată fi implementat.
Propunerea nu a încheiat însă disputa. Consilierii care s-au opus amendamentului au invocat, între altele, faptul că nu fuseseră consultați înainte de introducerea propunerii.
PSD și AUR au contestat modul în care a fost propus proiectul
Consilierii PSD și AUR au criticat faptul că proiectul privind cursurile pentru angajații CJ nu fusese discutat în prealabil cu toate formațiunile politice reprezentate în Consiliul Județean.
În timpul dezbaterilor au apărut și acuzații potrivit cărora programul ar putea fi folosit pentru schimbări în aparatul instituției. Valeriu Iftime a respins această interpretare și a susținut că obiectivul este pregătirea angajaților și îmbunătățirea activității administrației, nu concedierea acestora.
Disputa a degenerat în atacuri politice
Dezbaterea a depășit tema cursurilor și a ajuns la acuzații reciproce privind modul în care votează consilierii județeni.
Valeriu Iftime le-a reproșat reprezentanților PSD că votează politic, în timp ce aceștia au susținut că nu pot aproba un proiect insuficient discutat și documentat.
În timpul schimbului de replici au fost lansate și acuzații personale, iar ședința a devenit tensionată.
Ce este metoda Kaizen
Kaizen este o metodă de management originară din Japonia, bazată pe ideea de îmbunătățire continuă. Principiile sale sunt utilizate în special pentru optimizarea proceselor de lucru, reducerea risipei și creșterea eficienței organizaționale.
În cazul Consiliului Județean Botoșani, Valeriu Iftime a propus ca principiile Kaizen să fie introduse în programul de pregătire profesională a angajaților.
Amendamentul privind cursurile a fost retras
În final, Valeriu Iftime a acceptat să retragă amendamentul privind perfecționarea angajaților.
Propunerea urmează să fie discutată cu reprezentanții tuturor partidelor înainte de a fi prezentată din nou la vot.
Astfel, în ședința respectivă nu s-a luat o decizie definitivă privind alocarea celor 270.000 de lei pentru programul de pregătire.
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