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Bărbat cercetat după ce ar fi oficiat slujbe religioase fără a avea dreptul

Foto: Arhiva

Foto: Arhiva

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Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 2 oct. 2026, 13:01

Polițiștii din Botoșani investighează un bărbat de 38 de ani pentru înșelăciune și exercitarea fără drept a unei activități.

Un bărbat de 38 de ani din Botoșani este cercetat de polițiști după ce ar fi desfășurat activități religioase fără a avea calitatea necesară pentru a oficia în cadrul Bisericii Ortodoxe Române.

Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi organizat slujbe într-un spațiu amenajat și ar fi solicitat donații, inclusiv prin intermediul internetului.

Cercetările vizează posibile infracțiuni de înșelăciune și exercitarea fără drept a unei profesii sau activități.

Cercetările continuă în libertate

Reprezentanți ai administrației locale citați de publicație au precizat că bărbatul deține imobilul în care se desfășurau activitățile, însă la adresă nu ar exista un lăcaș de cult autorizat în acest scop.

Mitropolia Moldovei și Bucovinei a transmis că persoana respectivă nu face parte din clerul Bisericii Ortodoxe Române, după ce anterior fusese îndepărtată din structurile clericale. Bărbatul este cercetat în stare de libertate.

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