Sfințire la Agafton: sute de credincioși au participat la slujba de la Biserica „Acoperământul Maicii Domnului”

Sute de credincioși au participat la sfințirea Bisericii „Acoperământul Maicii Domnului” din Agafton, comuna Curtești, după peste 20 de ani de la începutul lucrărilor.
Sărbătoare importantă pentru comunitatea din Agafton, comuna Curtești. Sute de credincioși au participat la sfințirea Bisericii „Acoperământul Maicii Domnului”, un lăcaș de cult a cărui construcție a început în urmă cu mai bine de două decenii.
Zi de mare sărbătoare pentru credincioșii din Agafton, județul Botoșani. Sâmbătă, sute de oameni din comunitate și din localitățile învecinate au venit să ia parte la sfințirea Bisericii „Acoperământul Maicii Domnului”, eveniment care marchează finalizarea unei lucrări începute în anul 2003.
Slujba de sfințire a fost oficiată de Înaltpreasfințitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și de Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul Europei de Nord, alături de un sobor de preoți și diaconi.
O biserică ridicată prin efortul comunității
Construcția actualei biserici din Agafton a început în anul 2003, în timpul păstoririi părintelui Florentin Urzică.
Din anul 2017, lucrările au fost continuate de părintele Constantin-Florin Istrate, care, împreună cu ctitorii, donatorii, credincioșii și autoritățile locale, a contribuit la finalizarea proiectului.
După mai bine de 20 de ani de la demararea lucrărilor, Biserica „Acoperământul Maicii Domnului” a fost astfel pregătită pentru momentul solemn al sfințirii.
Evenimentul a adus împreună numeroși credincioși, pentru care noul lăcaș de cult reprezintă nu doar un spațiu destinat rugăciunii, ci și rezultatul unei îndelungate implicări a comunității din Agafton.
Părintele Constantin-Florin Istrate, hirotesit iconom stavrofor
Un moment important al evenimentului a fost hirotesirea părintelui Constantin-Florin Istrate întru iconom stavrofor.
Distincția reprezintă o recunoaștere a activității sale pastorale și administrative, precum și a implicării în finalizarea lucrărilor la biserica din Agafton.
Au fost apreciate, de asemenea, contribuția părintelui Florentin Urzică, sub îndrumarea căruia a fost început proiectul, precum și sprijinul acordat de primarul comunei Curtești, Maricel Anton.
Un moment important pentru Parohia Agafton
Sfințirea Bisericii „Acoperământul Maicii Domnului” reprezintă finalul unei etape importante din istoria Parohiei Agafton.
Proiectul început în 2003 a fost dus la bun sfârșit cu ajutorul mai multor generații de credincioși, al ctitorilor și al celor care au contribuit la construirea și finalizarea lăcașului de cult.
Pentru comunitatea locală, momentul sfințirii are o semnificație aparte, după mai bine de două decenii în care lucrările au fost continuate și susținute de oamenii locului.
La eveniment a fost prezent și un parlamentar, care a anunțat ulterior că a primit din partea Mitropolitului Teofan Crucea „Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv”, distincție pe care a descris-o drept o formă de prețuire, dar și o responsabilitate de a rămâne aproape de oamenii care au nevoie de sprijin.
Sfințirea bisericii din Agafton marchează astfel un moment de referință pentru comunitatea locală și încheie un proiect început în urmă cu peste 20 de ani.