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Actualitate· 1 min citire
Tragedie cumplită în Brăila: doi soți spulberați de o remorcă desprinsă din mers
Poliție
Doi soți și-au pierdut viața luni, pe o șosea din județul Brăila, după un accident extrem de grav petrecut pe Drumul Național 22, în apropierea comunei Movila Miresii.
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