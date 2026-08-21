România a avut cea mai mare creștere a prețurilor carburanților din UE, în luna iulie 2026

Publicat 21 aug. 2026, 13:03 Sursă realitatea.net

Prețul mediu al combustibililor și lubrifianților pentru transportul personal în Uniunea Europeană a crescut cu 16,9%, în luna iulie 2026 comparativ cu luna iulie 2025, însă România este statul membru cu cele mai mari creșteri de prețuri în ritm anual, arată datele publicate vineri de Eurostat.

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