Brazilia, la răscruce înaintea turului decisiv. Ana Maria Păcuraru: Miza depășește granițele țării

Cursa prezidențială din Brazilia va trece în al doilea tur, după ce candidatul de extremă dreapta, Flavio Bolsonaro, l-a învins pe actualul președinte de stânga, Lula da Silva, dar nu a reușit să obțină majoritatea absolută.
Cursa prezidențială din Brazilia se îndreaptă spre un tur al doilea care se anunță strâns. Candidatul de dreapta, Flavio Bolsonaro, a obținut primul loc în primul tur, înaintea actualului președinte de stânga, Luiz Inácio Lula da Silva, însă niciunul dintre candidați nu a reușit să obțină majoritatea absolută. Turul decisiv este programat pentru 25 octombrie, potrivit unei analize realizate de jurnalista Ana Maria Păcuraru, în exclusivitate pentru Realitatea PLUS.
Brazilia, între stânga în exercițiu și dreapta
Potrivit Anei Maria Păcuraru, scrutinul pune Brazilia în fața unei alegeri între două direcții politice opuse. Lula da Silva, în vârstă de 80 de ani, încearcă să obțină un al patrulea mandat prezidențial.
La Adunarea Generală a ONU de la New York, în urmă cu două săptămâni, Lula a transmis că Brazilia „nu este curtea din spate a nimănui”, declarație interpretată ca un mesaj critic la adresa Washingtonului și a politicii tarifare americane. Tot atunci, președintele brazilian a acuzat guvernul lui Benjamin Netanyahu de genocid în Gaza.
De cealaltă parte se află Flavio Bolsonaro, fiul fostului președinte Jair Bolsonaro și un aliat al lui Donald Trump.
Ce promite Flavio Bolsonaro
Candidatul de dreapta își construiește campania în jurul promisiunii unei politici dure împotriva criminalității. Printre măsurile anunțate se numără declararea cartelurilor drept organizații narcoteroriste și construirea unor închisori de maximă securitate, după modelul aplicat în El Salvador.
Flávio Bolsonaro mai promite reducerea cheltuielilor, privatizări și o apropiere mai puternică de Statele Unite și Israel.
Primul tur a adus însă o surpriză. Flávio Bolsonaro, în vârstă de 45 de ani, a obținut aproximativ 47% din voturi, față de 45% pentru Lula, deși sondajele indicau un avantaj pentru actualul președinte. Candidatul de dreapta a câștigat și în marile orașe, inclusiv São Paulo și Rio de Janeiro.
Miza alegerilor depășește Brazilia
Ana Maria Păcuraru atrage atenția asupra faptului că rezultatul scrutinului brazilian poate avea implicații dincolo de granițele țării.
Fostul președinte Jair Bolsonaro execută o condamnare de 27 de ani de închisoare pentru tentativa de lovitură de stat de după alegerile din 2022, însă, în opinia jurnalistei, mișcarea politică pe care a susținut-o nu s-a stins, ci s-a mobilizat în jurul fiului său.
„Miza depășește Brazilia”, a subliniat Ana Maria Păcuraru. Argentina și Chile au virat deja spre dreapta, iar un eventual succes al lui Flávio Bolsonaro ar putea consolida această tendință în America Latină.
Potrivit analizei prezentate în exclusivitate pentru Realitatea PLUS, sondajele înaintea turului al doilea indică o cursă foarte echilibrată. Rezultatul final va fi cunoscut după scrutinul din 25 octombrie.