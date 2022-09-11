George Constantin Păunescu, reales în funcția de PREȘEDINTE al Uniunii Generale a Industriașilor din România - U.G.I.R.

George Constantin Păunescu a fost reales, vineri, pentru un nou mandat în fruntea U.G.I.R - Uniunea Generală a Industriașilor din România
George Constantin Păunescu a fost reales, vineri, pentru un nou mandat în fruntea U.G.I.R - Uniunea Generală a Industriașilor din România.
Uniuniea Generală a Industriașilor din România și-a făcut simțită prezența în viața economică a României încă de la începutul cristalizării activității industriale.
An de an, Uniunea și-a mărit aportul la dezvoltarea economică a țării, impunând prin politica sa numeroase măsuri legislative și administrative favorabile consolidării industriei României.
"Strategia U.G.I.R. porneşte de la priorităţile identificate ale membrilor Confederaţiei patronale şi are în vedere provocările la adresa mediului de afaceri din România", spune președintele Uniunii, George Constantin Păunescu.
Ce este U.G.I.R
Uniunea Generală a Industriașilor din România (U.G.I.R) este o organizație patronală națională de tip confederativ, persoană juridică înregistrată la Tribunalul Municipiului București în septembrie 1992, organizație care, prin statutul său, și-a propus să reia activitatea organizației patronale naționale U.G.I.R. constituită în 1893 și a cărei activitate a fost întreruptă în 1948.
Organele centrale de conducere și reprezentare ale UGIR sunt: Adunarea Generală, Consiliul Național, Colegiul Permanent, Președinte, Comisia Centrală de Cenzori.
U.G.I.R. a acționat, de la reluarea activității, pentru promovarea în relațiile economice a liberei inițiative și a principiului concurenței loiale cu scopul realizării în România a unei economii de piață de succes, a unei economii reale cu capital majoritar privat.
U.G.I.R. este o organizație patronală independentă de sine stătătoare, reprezentativă la nivel național din februarie 1998, conform Hotărârii Tribunalului Municipiului București.
U.G.I.R. este organizație membră a:
- Alianței Confederațiilor Patronale din România
- Congresului Internațional al Industriașilor și Intreprinzatorilor cu sediul central la Moscova, organism ce este recunoscut de Organizația Internațională a Patronatelor
- BUSINESS EUROPE (prin ACPR)
U.G.I.R. participă la negocierea Contractului Colectiv de Muncă Unic la Nivel Național, este membru cu drepturi depline în cadrul unor organisme cu caracter tripartit:
- Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
- Consiliul Economic și Social din România
- Consiliul Economic și Social European
- Consiliul Național de Formare Profesională a Adulților
- Casa Națională de Asigurări de Sănătate
- Casa Națională de Pensii și Asigurari Sociale
- Ministere, agenții guvernamentale și prefecturi
Sursa: Realitatea Financiara