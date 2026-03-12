Zelenski își pierde răbdarea: negocierile de pace stagnează, iar tensiunile cu aliații cresc

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, pare tot mai frustrat de stagnarea negocierilor pentru încheierea războiului și de ritmul sprijinului primit din partea partenerilor occidentali.

Într-un interviu recent, Zelenski a cerut ca fostul președinte american Donald Trump să exercite presiuni asupra liderului rus Vladimir Putin, în loc să îl determine pe el să accepte un armistițiu în condiții pe care Kievul le consideră dezavantajoase.

După mai bine de patru ani de conflict cu Rusia, liderul ucrainean a recunoscut că populația țării sale este obosită de război, însă a subliniat că Ucraina nu este dispusă să accepte ultimatumuri sau compromisuri care ar putea pune în pericol suveranitatea statului.

În același timp, Zelenski a criticat în mod repetat ritmul în care unele state europene oferă sprijin militar și financiar. El a avut schimburi de replici tensionate cu premierul Ungariei, Viktor Orbán, iar în declarații publice a pus sub semnul întrebării și abordarea lui Donald Trump față de conflict.

Potrivit unor persoane apropiate administrației de la Kiev, tonul tot mai dur al președintelui reflectă o frustrare acumulată în urma blocajului diplomatic și a incertitudinii privind sprijinul financiar extern.

Un fost consilier de politică externă al lui Zelenski, care a vorbit sub protecția anonimatului, a explicat că această stare de tensiune începe să influențeze și modul în care liderul ucrainean comunică public.

„Această frustrare determină o retorică mai dură”, a spus fostul oficial, avertizând însă că există riscul ca această strategie să devină contraproductivă.

Potrivit acestuia, criticile prea dure la adresa partenerilor occidentali ar putea afecta relațiile cu aceiași aliați de care Ucraina depinde pentru finanțare, arme și sprijin diplomatic.