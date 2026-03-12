Zelenski a ajuns la Guvern pentru discuții cu premierul Ilie Bolojan; ședința de Guvern pe proiectul de buget a fost amânată
Președintele Volodimir Zelenski, aflat într-o vizită de lucru în România, a ajuns la Palatul Victoria, unde se va întâlni cu premierul Ilie Bolojan. Din acest motiv, ședința de Guvern în cadrul căreia urma să fie adoptat proiectul de buget a fost amânată de la ora 18.00 la 18.30.
După ședință, Ilie Bolojan și mai mulți miniștri vor susține declarații.
Anterior, președintele Ucrainei a fost primit la discuții de președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni. La final, cei doi au susținut o conferință de presă comună, în cadrul căreia au annunțat semnarea mai multor acorduri de colaborare între cele două state.
