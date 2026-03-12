Ediție INCENDIARĂ diseară la 20:55: Culisele Statului Paralel cu Anca Alexandrescu!
Cad toate măștile, azi la 20.55. România se distribuie ca actor principal pe două fronturi. Intrăm în hora americană din Orientul Mijlociu, dar batem palma și cu Ucraienii, care devin astfel parteneri strategici. Situația e pe muchie de cuțit, iar Nicușor Dan dirijează țara către ape tulburi.
Este seara dezvăluirilor bombă la Televiziunea Poporului, iar Culisele Statului Paralel vă arătăm cât de „defensive” sunt armele de care vorbește președintele.
Anca Alexandrescu are detalii exclusive și despre noul ambasador american trimis în România. Aflați de la noi cine e în spatele lui și de ce au trecut atâtea luni de la selectarea lui de către Donald Trump și preluarea efectivă a postului de la București.
Vedem și cum arată bugetul sărăciei adoptat azi de guvern. Trece sau nu de Parlament, aflați totul de la 20.55, într-o ediție incendiară a „Culiselor Statului Paralel”.
