Orbán acuză presiuni din partea Ucrainei: „Mi-au amenințat familia”
Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a declarat că persoane pe care le-a asociat cu Ucraina ar fi încercat să-i intimideze familia, în contextul tensiunilor tot mai mari dintre cele două state.
Liderul de la Budapesta a afirmat că apropiații săi sunt în siguranță, dar a avertizat că astfel de acțiuni nu pot fi tolerate. „Toată lumea este bine, dar totul are o limită”, a spus Orbán, sugerând că presiunile politice au depășit cadrul disputelor diplomatice.
Declarația vine pe fondul divergențelor dintre Ungaria și Ucraina privind mai multe teme sensibile, inclusiv sprijinul financiar și militar acordat Kievului de către Uniunea Europeană.
Guvernul condus de Viktor Orbán a fost adesea criticat de oficiali europeni pentru pozițiile sale prudente față de ajutorul acordat Ucrainei în războiul cu Rusia. În mai multe rânduri, Budapesta a blocat sau a întârziat decizii la nivel european privind finanțarea sau sancțiunile.
De partea cealaltă, autoritățile ucrainene au respins în trecut acuzațiile de presiuni politice asupra guvernului ungar, iar tensiunile dintre cele două țări rămân ridicate pe fondul divergențelor legate de război și de politica regională.
El a publicat miercuri seara un videoclip în care pretinde că vorbeşte la telefon cu fiicele sale. „Sunt sigur că veţi vedea la ştiri că ucrainenii m-au ameninţat nu numai pe mine, ci şi pe voi”, a spus el, aparent emoţionat. „Copiii şi nepoţii mei... Trebuie să luăm acest lucru în serios, dar nu trebuie să ne fie frică”, le mai spune el.
