Reacție neașteptată a lui Grindeanu după desemnarea lui Veștea în rolul de prim-ministru: „Întrebați-l pe Băsescu”

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 15 iun. 2026, 17:01

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că nu a fost informat în prealabil despre decizia președintelui Nicușor Dan de a-l desemna pe Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru. Liderul social-democrat a precizat însă că, din punctul său de vedere, procedura respectă prevederile constituționale.

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