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Actualitate· 1 min citire
Plic misterios la IPJ Botoșani! Un bărbat a trimis 100 de euro și o reclamație, iar procurorii au intrat pe fir
Poliție
Un caz neobișnuit a ajuns în atenția autorităților din Botoșani, după ce un bărbat a trimis prin poștă un plic adresat Serviciului Rutier al IPJ. În interior, polițiștii au găsit o bancnotă de 100 de euro, alături de o sesizare privind comportamentul agresiv în trafic al unui șofer.
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