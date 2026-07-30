Plic misterios la IPJ Botoșani! Un bărbat a trimis 100 de euro și o reclamație, iar procurorii au intrat pe fir

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 30 iul. 2026, 14:51

Un caz neobișnuit a ajuns în atenția autorităților din Botoșani, după ce un bărbat a trimis prin poștă un plic adresat Serviciului Rutier al IPJ. În interior, polițiștii au găsit o bancnotă de 100 de euro, alături de o sesizare privind comportamentul agresiv în trafic al unui șofer.

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