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Plic misterios la IPJ Botoșani! Un bărbat a trimis 100 de euro și o reclamație, iar procurorii au intrat pe fir

Poliție

Poliție

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 30 iul. 2026, 14:51

Un caz neobișnuit a ajuns în atenția autorităților din Botoșani, după ce un bărbat a trimis prin poștă un plic adresat Serviciului Rutier al IPJ. În interior, polițiștii au găsit o bancnotă de 100 de euro, alături de o sesizare privind comportamentul agresiv în trafic al unui șofer.

Inspectorul-șef al Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani, Tudor Costîn, a declarat că instituția a sesizat imediat Parchetul de pe lângă Tribunalul Botoșani, pentru a stabili în ce context au fost trimiși banii și dacă există elemente care să impună cercetări.

„La începutul săptămânii trecute, poliţiştii Serviciului Rutier au primit o reclamaţie prin intermediul Poştei, iar în plic, lângă sesizare, era un alt plic: o bancnotă de 100 euro.

Persoana respectivă sesiza un comportament agresiv în trafic al unui alt şofer. Nu ştim care este scopul acelei bancnote, dar vor stabili procurorii, pe care i-am sesizat de îndată", a afirmat Costîn.

Anchetatorii urmează să stabilească de ce expeditorul a inclus bancnota în plic și dacă gestul are vreo legătură cu sesizarea transmisă către polițiști.

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