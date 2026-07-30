Pompierii români, în prima linie a incendiilor din Franța FOTO&VIDEO

Publicat 30 iul. 2026, 11:18 Sursă realitatea.net

Modulul național specializat de stingere a incendiilor de pădure continuă intervențiile în sudul Franței, unde pompierii români participă la operațiunile de limitare a incendiilor care afectează departamentul Var. În ultimele ore, aceștia au desfășurat misiuni de protejare a locuințelor din apropierea localității Brignoles și au intervenit pentru stingerea focarelor active.

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