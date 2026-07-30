Advertising
Actualitate· 1 min citire
Accident cu 10 persoane la Botoșani. Impact violent între un microbuz și un autoturism - FOTO
Accident grav in Botosani
Publicat30 iul. 2026, 13:44
Sursărealitatea.net
Accident rutier grav pe un drum județean din județul Botoșani, după ce un autoturism și un microbuz s-au ciocnit violent. În mașină se afla doar conducătorul auto, iar în microbuz erau nouă persoane, dintre care doi copii.
Citește și
- 15:50Complot dejucat în Serbia: doi bărbați, suspectați că plănuiau asasinarea lui Vučić
- 16:19Bruxelles aprobă o nouă tranșă uriașă pentru Ucraina! Miliarde de euro pentru armament și apărare
- 15:36Tragedie în Timiș! O femeie de 36 de ani a murit după ce mașina i-a fost spulberată de tren
- 15:24Meci de milioane pentru FCSB! Gigi Becali poate pierde o avere dacă echipa este eliminată de FK Auda
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea de Botosani și pe Google News