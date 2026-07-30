Accident cu 10 persoane la Botoșani. Impact violent între un microbuz și un autoturism - FOTO

Publicat 30 iul. 2026, 13:44 Sursă realitatea.net

Accident rutier grav pe un drum județean din județul Botoșani, după ce un autoturism și un microbuz s-au ciocnit violent. În mașină se afla doar conducătorul auto, iar în microbuz erau nouă persoane, dintre care doi copii.

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