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Accident cu 10 persoane la Botoșani. Impact violent între un microbuz și un autoturism - FOTO

Accident grav in Botosani

Accident grav in Botosani

Realitatea de Botosani
Scris deRealitatea de Botosani
Publicat30 iul. 2026, 13:44
Sursărealitatea.net

Accident rutier grav pe un drum județean din județul Botoșani, după ce un autoturism și un microbuz s-au ciocnit violent. În mașină se afla doar conducătorul auto, iar în microbuz erau nouă persoane, dintre care doi copii.

La fața locului au fost mobilizate două echipaje de pompieri, cu o autospecială de stingere dotată cu modul de descarcerare și un echipaj SMURD, precum și două ambulanțe ale Serviciului Județean de Ambulanță, scrie Botosani News.

Salvatorii au constatat că nu erau persoane încarcerate. Toate cele zece persoane erau conștiente și cooperante, fiind evaluate la fața locului de echipajele medicale. Toți au refuzat transportul la spital. Pompierii au acționat pentru asigurarea măsurilor de prevenire a incendiilor. Polițiștii urmează să stabilească modul în care s-a produs accidentul.

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