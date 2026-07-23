George Simion pune piciorul în prag:”Ne vom opune măririi salariilor pentru parlamentari”

Președintele AUR, George Simion, a transmis joi că formațiunea pe care o conduce se va opune majorării salariilor parlamentarilor. Totodată, liderul suveranist a lansat un atac dur la adresa partidelor aflate la guvernare, afirmând că „ajunge cu nesimțirea pro-europenilor”.
”Ajunge cu nesimțirea “pro-europenilor””
”Ne vom opune măririi salariilor pentru parlamentari! Ajunge cu nesimțirea “pro-europenilor””, a scris George Simion, pe pagina sa de Facebook.
Noua lege a salarizării aduce majorări pentru demnitarii și aleșii din România, creșterile urmând să fie aplicate etapizat în următorii ani. Printre cei care vor beneficia de venituri mai mari se numără președintele României, premierul, parlamentarii și primarii, iar unele funcții vor înregistra creșteri consistente până în anul 2031.
Potrivit ultimelor calcule realizate pe baza noii grile de salarizare, salariile vor începe să crească de la 1 ianuarie 2027, urmând ca nivelul maxim prevăzut în actualul calendar de aplicare să fie atins în 2031.
Salariul președintelui Nicușor Dan va depăși 32.000 de lei
În prezent, președintele României, Nicușor Dan, încasează un salariu de aproximativ 25.000 de lei pe lună.
De la 1 ianuarie 2027, indemnizația lunară a șefului statului va ajunge la 26.527 de lei, ceea ce înseamnă o majorare de peste 1.500 de lei față de nivelul actual.
Creșterile nu se opresc însă aici. Potrivit noii legi a salarizării, până în anul 2031 salariul președintelui va urca la cel puțin 32.800 de lei pe lună.
Premierul României va avea un salariu de peste 30.000 de lei în 2031
Și funcția de prim-ministru este inclusă în noua grilă salarială.
În prezent, premierul Ilie Bolojan are un salariu de aproximativ 24.000 de lei lunar.
Începând cu 1 ianuarie 2027, acesta va încasa 25.297 de lei pe lună, iar majorările vor continua în următorii ani.
Potrivit calculelor, în 2031 salariul premierului va depăși pragul de 30.000 de lei lunar.
Cresc și indemnizațiile parlamentarilor
Noua lege a salarizării prevede majorări și pentru deputați și senatori.
În acest moment, indemnizația lunară a unui parlamentar este de aproximativ 18.720 de lei.
De la începutul anului 2027, aceasta va crește la aproximativ 20.000 de lei, iar până în 2031 va ajunge la circa 24.600 de lei pe lună.
Astfel, pe parcursul perioadei de aplicare a noii legi, veniturile parlamentarilor vor fi mai mari cu aproape 5.000 de lei față de nivelul actual.
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