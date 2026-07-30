ANP: Activitatea curentă din sistemul penitenciar se desfăşoară în parametri normali

Activitatea din penitenciare se desfăşoară în parametri normali, utilizând comunicaţii telefonice şi radio, iar echipe tehnice şi autorităţi competente din domeniul securităţii cibernetice continuă să lucreze pentru restaurarea sistemelor informatice din sistemul de detenţie, după atacul cibernetic de miercuri asupra mai multor staţii de lucru şi servere, a informat Administraţia Naţională a Penitenciarelor (ANP).
Echipele tehnice implicate în investigare, alături de autorităţile competente din domeniul securităţii cibernetice, continuă să lucreze pentru limitarea impactului şi restaurarea sistemelor informatice. Activitatea curentă specifică sistemului penitenciar se desfăşoară în parametri normali, utilizând comunicaţii telefonice şi radio.
Persoanele private de libertate beneficiază de drepturile prevăzute de lege, în condiţiile comunicate prin informările anterioare', se arată într-un comunicat al ANP transmis, joi, AGERPRES.
Investigaţia este în curs de derulare şi, în prezent, nu se cunoaşte modul exact prin care atacatorii au pătruns în reţea, însă a fost reconstituită desfăşurarea cronologică a evenimentelor.
ANP a transmis că atacul cibernetic a început, marţi, spre miezul nopţii, continuând până în dimineaţa zilei de miercuri, în jurul orei 07:00, când a început procesul de criptare a datelor. La ora 07:35 au fost raportate primele criptări confirmate. La ora 7:15 a fost primită prima alertă de indisponibilitate, până la 7:50 activându-se, la nivelul ANP, protocolul de izolare completă între locaţii.
Având în vedere numărul mare de unităţi aflate în subordinea ANP, deconectarea fizică a tuturor echipamentelor a fost realizată până la ora 10:00.
Rezultatele verificărilor preliminare relevă faptul că bazele de date şi backup-urile aplicaţiilor importante ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum IMSWeb - aplicaţia de evidenţă a deţinuţilor, nu au fost afectate.
Pentru alte baze de date care au fost afectate în parte, în prezent, se analizează toate posibilităţile de restaurare a datelor, ulterior finalizării proceselor de verificare şi curăţare integrală a oricărei vulnerabilităţi. Nu există impact asupra activităţilor esenţiale ale Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, se subliniază în comunicat.
Cu sprijinul autorităţilor responsabile ale statului, se lucrează la elaborarea unui plan de acţiune pentru restabilirea sistemelor informatice, a mai transmis ANP.
AGERPRES