Luca Niculescu: locurile de muncă bine plătite pentru tineri, o prioritate a Guvernului. „Trebuie să facem ceva”
Luca Niculescu
Premierul Luca Niculescu a anunțat că Guvernul pregătește măsuri pentru crearea unor locuri de muncă mai bine plătite, în special pentru tinerii români.
Șeful Executivului a atras atenția asupra situației de pe piața muncii și a afirmat că România se confruntă cu o problemă importantă privind integrarea profesională a generației tinere.
Declarațiile au fost făcute vineri, 6 noiembrie 2026, după o întâlnire cu Roxana Mînzatu, vicepreședinta executivă a Comisiei Europene responsabilă de drepturi sociale, competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire profesională.
Luca Niculescu: România trebuie să creeze locuri de muncă mai bine plătite
Premierul a subliniat că dezvoltarea pieței muncii nu înseamnă doar păstrarea posturilor existente, ci și crearea unor oportunități profesionale noi, care să le ofere tinerilor perspective de dezvoltare și venituri mai bune.
„Locurile de muncă bine plătite pentru tinerii români pot fi create doar printr-o politică națională integrată, asumată la nivelul Guvernului, în parteneriat cu mediul de afaceri și folosind cât mai bine resursele de finanțare europeană”, a declarat Luca Niculescu.
Șeful Guvernului a explicat că tinerii au nevoie de sprijin pentru a putea valorifica oportunitățile de pe piața muncii, într-un context economic în care competitivitatea și pregătirea profesională continuă devin tot mai importante.
România, printre țările cu cele mai mari probleme privind ocuparea tinerilor
Premierul a atras atenția asupra situației tinerilor care nu au un loc de muncă și a susținut că România se află într-o poziție dificilă la nivel european.
La începutul săptămânii, Niculescu declara că țara noastră are cea mai mare pondere din Uniunea Europeană a tinerilor cu vârste de până la 28 de ani care nu lucrează.
Tot atunci, premierul a vorbit despre semnalele de îngrijorare venite din partea mediului de afaceri. Deși majoritatea companiilor intenționează să își păstreze angajații, numărul firmelor care anticipează concedieri este mai mare decât cel al companiilor care planifică noi angajări.
„Nu trebuie doar să le protejăm, trebuie să creăm alte locuri de muncă noi, cât mai bine plătite, mai ales pentru tineri”, afirma premierul la lansarea Barometrului Antreprenorilor care construiesc în România.
Guvernul discută cu mediul de afaceri și instituțiile europene
În întâlnirea cu Roxana Mînzatu, oficialii au analizat prioritățile României în domeniul educației, dezvoltării competențelor, ocupării forței de muncă și politicilor sociale.
Un punct important al discuțiilor a fost adaptarea pregătirii profesionale la cerințele actuale ale angajatorilor. Guvernul și Comisia Europeană au abordat și posibilitatea utilizării fondurilor europene pentru susținerea unor programe destinate dezvoltării competențelor tinerilor.
Premierul a mai arătat că este nevoie de o colaborare între autorități și companii pentru ca pregătirea oferită prin sistemul educațional să corespundă mai bine nevoilor economiei.
Accesul la locuințe și reducerea sărăciei, pe agenda discuțiilor
Întrevederea de la Palatul Victoria a vizat și consolidarea dimensiunii sociale a Uniunii Europene, prin măsuri de reducere a sărăciei și excluziunii sociale, sprijinirea persoanelor vulnerabile și promovarea egalității de șanse.
Un alt subiect important a fost accesul tinerilor la locuințe la prețuri accesibile, în condițiile în care costurile ridicate reprezintă un obstacol pentru mulți dintre cei aflați la începutul vieții profesionale.
Discuțiile au inclus și oportunitățile de finanțare europeană disponibile în viitorul cadru financiar multianual, pentru proiecte care să susțină educația, ocuparea forței de muncă și dezvoltarea competențelor.
Guvernul nu a prezentat deocamdată un calendar concret al măsurilor sau un pachet de programe cu bugete și criterii de eligibilitate. Premierul a indicat însă că problema ocupării tinerilor trebuie abordată printr-o strategie coordonată, în parteneriat cu mediul privat și instituțiile europene.
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