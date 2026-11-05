Atac brutal în Botoșani: doi câini au mutilat o femeie de 30 de ani.

Publicat 5 nov. 2026, 07:46 Sursă realitatea.net

Atac șocant în Săveni, Botoșani! O femeie de 30 de ani a fost mutilată de doi câini scăpați din țarc. Proprietarul a primit o amendă de 6.000 de lei.

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