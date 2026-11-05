Atac brutal în Botoșani: doi câini au mutilat o femeie de 30 de ani.
Atac câini Botoșani / Profimedia
Atac șocant în Săveni, Botoșani! O femeie de 30 de ani a fost mutilată de doi câini scăpați din țarc. Proprietarul a primit o amendă de 6.000 de lei.
O femeie în vârstă de 30 de ani a ajuns în stare critică la spital, după ce a fost atacată de doi câini de talie mare în localitatea Petricani, din orașul Săveni, județul Botoșani. Animalele ar fi scăpat din țarcul în care erau ținute și au atacat-o în timp ce aceasta ieșise să ducă gunoiul. Proprietarul câinilor a fost amendat cu 6.000 de lei, iar polițiștii au deschis un dosar penal.
Scene de o violență extremă în județul Botoșani! O femeie de 30 de ani a fost victima unui atac canin devastator, după ce doi câini de talie mare ar fi scăpat din spațiul în care erau ținuți și au atacat-o fără ca aceasta să aibă timp să se apere.
Incidentul s-a petrecut marți, 3 noiembrie, în localitatea Petricani, din orașul Săveni. Femeia ieșise din locuință pentru a duce gunoiul în momentul în care a fost atacată de animale.
Victima a suferit răni extrem de grave și a fost transportată de urgență la Spitalul Județean din Botoșani. Potrivit informațiilor apărute în presa locală, starea sa era critică, iar femeia ar fi avut nevoie de transfuzii de sânge.
Doi câini ar fi scăpat din țarc și au atacat femeia
Potrivit informațiilor publicate de presa locală, cei doi câini ar aparține unui vecin al victimei și ar fi reușit să iasă din țarcul în care erau ținuți.
Atacul a fost atât de grav încât a fost necesară intervenția polițiștilor, care au ajuns la fața locului după un apel la numărul de urgență 112.
Reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Botoșani au confirmat incidentul și intervenția echipajelor pentru îndepărtarea animalelor.
„În urma unui apel prin 112, care sesiza că o femeie este atacată de câini, în orașul Săveni, polițiștii care au ajuns la fața locului au intervenit pentru îndepărtarea câinilor”, a transmis Delia Nenișcu, purtătorul de cuvânt al IPJ Botoșani.
Proprietarul câinilor, amendat cu 6.000 de lei. Polițiștii au deschis dosar penal
În urma verificărilor efectuate după atac, polițiștii au identificat proprietarul animalelor, un bărbat în vârstă de 58 de ani.
Acesta a fost sancționat contravențional cu o amendă în valoare de 6.000 de lei, pentru nerespectarea obligațiilor privind prevenirea atacurilor canine.
Mai mult, oamenii legii au deschis și un dosar penal pentru neluarea măsurilor de prevenire a atacului canin.
Ancheta urmează să stabilească toate împrejurările în care cei doi câini au reușit să iasă din țarc și au ajuns să atace victima.
Mărturii cutremurătoare despre atac: femeia ar fi fost în comă
Gravitatea incidentului reiese și din mărturiile unei femei citate de publicația locală BotoșaniNews. Aceasta a povestit că victima a fost desfigurată în urma atacului și că, în seara producerii incidentului, s-ar fi aflat în comă.
Potrivit martorei, femeia ar fi avut nevoie de transfuzii de sânge, iar rănile provocate de cei doi câini au fost extrem de grave.
„Mergea să ducă gunoiul [...] au scăpat doi câini lupi la cineva și au atacat-o”, a relatat martora pentru publicația locală.
Aceasta a descris scenele drept îngrozitoare și și-a exprimat îngrijorarea cu privire la starea victimei.
Până la momentul publicării informațiilor, nu fusese comunicată oficial o actualizare privind evoluția stării de sănătate a femeii.
Cazul readuce în atenție pericolul reprezentat de animalele lăsate nesupravegheate și responsabilitatea proprietarilor de a lua toate măsurile necesare pentru prevenirea atacurilor.
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