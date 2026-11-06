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Nicușor Dan: Vocea cetățeanului e acoperită de conturi false și inteligență artificială

Nicușor Dan

Nicușor Dan

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Scris de Ionuț Nichita Publicat: 6 nov. 2026, 16:33

Nicușor Dan a declarat că democrația este amenințată de răspândirea informațiilor false prin mii de conturi plătite și algoritmi, care acoperă vocea legitimă a cetățenilor în timpul campaniilor electorale.

Președintele României a participat vineri, 6 noiembrie 2026, la o reuniune de lucru dedicată relației dintre societatea informațională și democrația constituțională. Evenimentul s-a desfășurat în cadrul programului trienal al președinției Asociației Curților Constituționale Francofone.

Vulnerabilitățile digitale ale proceselor electorale

Nicușor Dan a subliniat că legitimitatea alegerilor nu mai depinde doar de numărarea corectă a voturilor, ci și de modul în care cetățenii își formează opiniile într-un spațiu digital dominat de noi tipuri de manipulare.

Trebuie să ne uităm la cum se desfășoară campania și mai ales la modul în care cetățenii pot să-și formeze opiniile. Și lucrurile astea s-au schimbat mult în ultimii ani, în special prin prezența tot mai mare a informațiilor într-un spațiu digital.

Și aici avem niște vulnerabilități în toate societățile democratice – manipulare algoritmică, publicitatea politică direcționată, campanii inautentice de influență politică și, în ultima vreme, utilizarea inteligenței artificiale pentru producerea de materiale false.

Și care este pericolul pentru democrație – pericolul pentru democrație este că vocea legitimă a cetățeanului riscă să nu se mai audă, riscă să fie acoperită de sute mii sau zeci de mii de conturi false plătite, sau ca un algoritm sau altul să acopere vocea legitimă a cetățeanului.

a subliniat Nicușor Dan Nicușor Dan

Președintele a menționat că aceste fenomene distorsionează drepturile fundamentale de a alege și de a fi informat. El a atras atenția asupra dificultății de a contracara dezinformarea odată ce aceasta a atins un număr semnificativ de persoane.

Și atunci problema este, și mai este încă ceva – cât de repede presupunând că înțelegem toate aceste fenomene și că instituțiile știu să răspundă, cunosc tot inventarul de astfel de fenomene și știu să răspundă, întrebarea fundamentală este cât de repede pot ele să răspundă, pentru că, dacă o informație s-a răspândit deja la, să zicem, 20% din populație într-o formă care este falsă sau inautentică, e foarte greu după aceea ca oamenii la care această informație a ajuns să fie convinși de contrariul ei.

Și aici prima întrebare este cum reușim să adaptăm cadrul instituțional – asta înseamnă legislație, pe de o parte, și, pe de altă parte, funcționarea în timp real a instituțiilor, astfel încât procesul de informare între cetățeni în cadrul unei democrații să fie echitabil.

Și, dacă trecem în sfera juridică, o să vedem că, de asemenea, sunt întrebări care apar. În primul rând, cum modernizăm legislația astfel încât să ia în considerare acest tip nou de fenomene digitale de informare, cum facem ca instituțiile să protejeze, cum am spus, în timp real integritatea alegerilor fără să fie afectat dreptul la liberă exprimare. Și trebuie să o spunem, și, de aceea, o întâlnire cum este cea de azi este extrem de importantă, că este un teritoriu nou, pe care fiecare dintre noi îl descoperim, și orice expertiză relevantă, și pozitivă, și negativă, ne ajută să construim, fiecare dintre noi, bunul echilibru între toate drepturile fundamentale pe care trebuie să le punem în echilibru.

a precizat președintele Nicușor Dan Nicușor Dan

Provocări în reglementarea finanțării campaniilor

Nicușor Dan a identificat și dificultăți tehnice legate de trasabilitatea fluxurilor financiare din campaniile politice. El a explicat că diversificarea metodelor prin care circule resursele financiare complică reglementarea acestui cadru.

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