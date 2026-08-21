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Guvernul interimar a aprobat contractul de activitate al Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R - S.A.

CFR SA

CFR SA

Scris deStoica Marian
Publicat21 aug. 2026, 09:29
Sursărealitatea.net

Acesta prevede cum va fi finanţată infrastructura feroviară în următorii cinci ani şi defineşte responsabilităţile asumate atât de către companie, cât şi de Ministerul Transporturilor.

Guvernul interimar a aprobat contractul de activitate al Companiei Naţionale de Căi Ferate C.F.R - S.A. Acesta prevede cum va fi finanţată infrastructura feroviară în următorii cinci ani şi defineşte responsabilităţile asumate atât de către companie, cât şi de Ministerul Transporturilor.

Reporter: Petruţa Obrejan: ”De starea căilor ferate depind viteza cu care poate circula trenul, timpul petrecut în călătorie şi, în anumite situaţii, chiar întârzierile. Tocmai de aceea, noul contract de activitate şi performanţa al C.F.R - S.A. este important pentru că stabileşte pentru următorii cinci ani modul în care va fi administrată şi finanţată infrastructura feroviară.

Practic, se urmăreşte ca această infrastructură să fie întreţinută şi administrată mai eficient, iar banii publici să fie folosiţi în funcţie de priorităţile stabilite prin strategia feroviară pentru 2026-2030. Şi pentru salariaţii C.F.R - S.A, contractul este important, pentru că aprobarea lui asigură cadrul financiar fără de care compania nu ar fi putut face plăţile salariale.

Contractul în sine nu stabileşte însă salariile şi eventualele majorări salariale, acestea fiind reglementate separat.”

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