Caz neașteptat în Botoșani: un bărbat și-ar fi amenajat o biserică în propria casă și s-ar fi dat drept preot

Publicat 30 sept. 2026, 13:01 Sursă Realitatea.Net

Un caz neobișnuit a intrat în atenția polițiștilor din județul Botoșani. Un bărbat în vârstă de 38 de ani este suspectat că, timp de mai mulți ani, ar fi desfășurat fără drept activități religioase specifice cultului ortodox, într-un spațiu amenajat chiar într-o locuință.

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