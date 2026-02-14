Controverse uriașe privind candidații pentru șefia parchetelor. Legăturile halucinante ale procurorilor cu Mirabela Grădinaru

Cristina Chiriac, actuala șefă a DNA Iași, și-a depus candidatura pentru șefia Parchetului General. Aceasta este înconjurată de mai multe controverse uriașe. Potrivit presei locale Cristina Chiriac ar fi mușamalizat o anchetă care-l viza pe episcopul de Huși, Corneliu Bârlădeanu, acuzat că ar fi abuzat sexual mai mulți elevi.

Cine sunt procurorii care candidează pentru șefia parchetelor

Împreună cu soțul ei, șefa DNA Iași deține 18 imobile și mai multe terenuri, mai multe dintre ele fiind situate chiar în localitatea Zăpodeni din Vaslui, acolo unde a copilărit și Mirabela Grădinaru. Cristina Chiriac deține și 19 conturi bancare, iar unul dintre ele conține peste un milion de euro. Candidata la Parchetul General încasează lunar peste 25 de mii de lei potrivit declarației de avere.

Pe listele candidaților pentru șefia marilor parchete, se regăsește și numele lui Nicolae Andrei Solom. Vorbim despre actualul adjucnt al procurorului general care țintește acum funcția de șef DNA.

Nicolae Andrei Solomon are domiciliul stabil în Zăpodeni. Însă, controversele nu se opresc aici. Adjunctul procurorului general este chiar nașul de cununie al Cristinei Chiriac.

În anul 2017, Solomon a fost ales membru în CSM și s-a căsătorit cu o judecătoare de la Curtea de Apel București. Peste doi ani, soția acestuia a fost detașată la Institutul Național al Magistraturii, iar cei doi soți au început să încaseze diurne de la Consiliul Superior al Magistraturii și de la INM.

Potrivit declarației de avere, în anul 2021, actualul adjunct al procurorului general a încasat de la CSM o diurnă de 161 de mii de lei, pe lângă salariul de 323 de mii de lei. Nicolae Andrei Solomon s-a bucurat și de alți aproape 14 mii de lei pentru chirie.