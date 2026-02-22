Sistemul RO-Alert devine „mai prietenos”

Sursă: realitatea.net

Schimbarea radicală anunțată de Arafat după ce românii au fost treziți din somn la 4 dimineața

Sistemul RO-Alert primește un sunet nou, după ce o avertizare emisă la ora 4:20 dimineața a stârnit un val de critici în rândul populației.

Decizia autorităților de a modifica pragul sonor al notificărilor a venit ca reacție imediată la nemulțumirea publică generată de un Cod roșu de ninsori abundente. Mesajul, transmis într-o noapte de marți spre miercuri la ora 4:20 dimineața, a trezit un număr mare de cetățeni, provocând numeroase reacții negative pe rețelele de socializare.

Justificarea DSU: „Siguranța prevalează în fața deranjului”

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a explicat că emiterea alertei la acea oră a fost o necesitate critică, neputând fi amânată. Acesta a subliniat că ora 4:20 reprezenta un moment limită, fiind intervalul în care mulți cetățeni se pregăteau deja să plece spre serviciu. Potrivit acestuia, procedura de avertizare nu poate ține cont doar de persoanele care dorm, ci trebuie să protejeze prioritar fluxul de oameni care urmează să se expună riscurilor meteo pe străzi.

Într-o clarificare publică, Arafat a menționat că, deși disconfortul fonic este real, evitarea acestuia nu poate trece înaintea obligației statului de a avertiza populația aflată în pericol iminent.

Trecerea la semnale sonore stratificate

Deși inițial se considera că sunetul alertelor este un standard tehnic rigid, autoritățile au demarat proceduri pentru implementarea unor semnale diferențiate, adaptate contextului. Scopul este introducerea unei tonalități mai puțin intruzive pentru informările pe timp de noapte care nu necesită o alertare agresivă a întregii populații, ci doar a celor aflați în zonele de risc direct.

Această schimbare a devenit vizibilă la doar două zile după incidentul nocturn. Locuitorii Capitalei au primit o nouă alertă, de această dată referitoare la dispariția unui copil, însă notificarea a fost recepționată cu un sunet discret, similar unui mesaj obișnuit. Totuși, autoritățile precizează că tonalitatea stridentă, devenită marcă înregistrată a sistemului, nu va dispărea definitiv, fiind păstrată exclusiv pentru situațiile de urgență majoră care pun viața în pericol iminent.